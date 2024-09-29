Mariinsky Orkestrası Atatürk Kültür Merkezi'nde Konser Yaptı

Rusya'nın köklü orkestralarından 1783'te kurulan Mariinsky Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği "İstanbul Kültür Yolu Festivali" kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyiciyle buluştu.

Ünlü şef Valery Gergiev yönetimindeki orkestra, klasik müzik tarihinin sevilen başyapıtlarından oluşan özel repertuvarı yorumladı.

Konserden önce AA muhabirine konuşan şef Gergiev, geçen yılın ardından Türkiye'de yeniden konser vermekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Dün Ankara'da Tchaikovsky'nin 6 Numaralı Senfonisi'ni seslendirdik ve harika bir konser oldu. Buradan sonra Aspendos'ta, en son Efes'te sahne alacağız. Türkiye turnesi gerçekten çok kapsamlı. Mariinsky ekibi de çok hoşnut kaldılar." dedi.

- "İnsanlığın birliği ve bütünlüğü müziğe bağlıdır"

Gergiev, dünyanın müziğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Her ülkenin müziği dünyaya konuşmalı ve bir mesaj vermeli, çünkü siyasetçiler gelir gider ama Mozart, Tchaikovsky, Wagner, Verdi, Puccini ve Mussorgsky sonsuza kadar eserleriyle yaşayacak ve insanlar bunların eserlerini dinleyecek." ifadesini kullandı.

İnsanlığı birleştiren şeylerin kültürel unsurlar olduğuna işaret eden ünlü şef, "Gururla söylemeliyim ki bunların başında müzik gelir. Bu yüzden insanlığın birliği ve bütünlüğü müziğe bağlıdır diyebilirim." şeklinde konuştu.

Müziğin insanın ruhunu iyileştirdiğini belirten Gergiev, "Bugün dünyada karşılaştığımız kötü manzaralar karşısında en iyi çözüm müziktir. Çünkü müziğin dili evrenseldir ve tercümeye ihtiyacı yoktur. Bence bu, dünyadaki en açık ve en güçlü dil." ifadelerini kullandı.

Şehrin 100'den fazla mekanında 500'ün üzerinde etkinliğin gerçekleştirildiği İstanbul Kültür Yolu Festivali, 6 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA