Lozan 1923/Yüzyıl Önceki Başlangıç” sergisi Casa Botter'de

İBB, 100'üncü yılında Lozan Barış Konferansı sürecini konu alan “Lozan 1923/Yüzyıl Önceki Başlangıç sergisini Casa Botter'de açtı.

Lozan 1923/Yüzyıl Önceki Başlangıç” sergisi Casa Botter'de

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki en önemli aşamalardan biri olan Lozan Barış Konferansı sürecini konu alan “Lozan 1923/Yüzyıl Önceki Başlangıç”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Demokrasi Yüzyılı etkinlikleri kapsamında düzenleniyor.

Tarihi imzanın atılışının yüzüncü yılında açılan sergi, üzerinden geçen süre boyunca çok yönlü tartışmalara konu olan Lozan Barış Antlaşması sürecini dönem fotoğrafları ve belgeleri eşliğinde anlatıyor. Küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar’ın, danışmanlığını Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan’ın, tasarımını Tetrazon’un yaptığı Türkiye’nin bugününü belirleyen diplomasi mücadelesinin izlerini paylaşırken kurucu lider Atatürk, TBMM’nin baş temsilcisi İnönü ve tüm dava arkadaşlarına duyulan minneti de ifade ediyor. Sergide İBB Atatürk Kitaplığı ve İnönü Vakfı arşivleri başta olmak üzere yüz yıl öncesinin izlerini yansıtan dış kaynaklar ve özel koleksiyonlardan da parçalar yer alıyor.

“Lozan 1923/Yüzyıl Önceki Başlangıç” sergisi 24 Temmuz-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un ilk art nouveau yapısı olan Botter Apartmanı'nda İBBziyaretçilerini bekliyor.

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