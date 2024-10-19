"Kudret Fikirli: Sayıların Ötesinde Hayatın İçinde" Eserinin Tanıtımı Yapıldı

İstanbul Ticaret Odası Cemile Sultan Korusu'nda yapılan tanıtım etkinliğine, Fikirli'nin ailesi, sevenleri ve dostları katıldı.

Etkinlikte konuşan Kudret Fikirli, kitap fikrinin kızından geldiğini belirterek, "Doğduğum köyün kuruluşundan bugüne hatırlayabildiğim kadarıyla hayatımı özetlemeye çalıştım." dedi.

Kitapta Anadolu'nun köyündeki bir çocuğun hayatta bir yere gelebilmesinin öyküsünün anlatıldığına dikkati çeken Fikirli, şunları kaydetti:

"İlkokulda okurken Yerli Malı Haftası olurdu. Okuldaki herkes bir şeyler götürürdü. Rahmetli anam patatesten salata yapmıştı. Salataya dökecek yağ yoktu evde. Komşudan yağ döktürmüştü. Böyle bir yerden geldik ve geldiğimiz yeri hiçbir zaman unutmadık. Şimdi de öğrencilere sahip çıkmak bana Yaradan'ın bir emri gibi geliyor. Konyalılar Derneği olarak 4 binin üzerinde öğrenciye burs verdik. Belki de onların dualarıyla bugünlere geldik."

Fikirli, hakkında yazılan eserin ortaya çıkmasında emeği olanlara teşekkür etti.

- "Yaşam öyküleri bizim ülkemizde biraz ihmal edilmiş bir alandır"

Kızı Şerife Fikirli de babasının hayat hikayesinin anlatılmasını hep hayal ettiğini ifade ederek, "Babamın 70 yıllık birikimi burada. Babam hayatımızın her adımında varlığını bize hissettiren çok kıymetli büyüğümüz, rehberimiz. Bizler için anı olarak kalsın diye yola çıkılan bu kitap bugün bir toplantıda bir araya gelmemize de vesile oldu. Bu kitap bizler için çok büyük bir anı, çok kıymetli bir hatıra." diye konuştu.

Proje danışmanı Prof. Dr. Selçuk Hünerli ise böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Biyografiler bence edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden, en çok aranan kaynaklarındandır." diye konuştu.

Başarılı insanların hayat tecrübelerinin paylaşımını önemsediğini dile getiren Hünerli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eserlerden yararlanan insanlar aslında o biyografide kaynak olan kişinin tecrübelerinden, bilgilerinden, hayatının dönüm noktalarından ilham alırlar. Edebiyat tarihinin en ilginç türlerinden biri olan yaşam öyküleri bizim ülkemizde biraz ihmal edilmiş bir alandır. Bence Kudret Bey'in bu çabası takdire değer çok önemli bir çabadır. Biyografisi yazılması gereken çok önemli değerlerimiz vardır. Kudret Bey de onlardan birisi ve küçük bir köyden çıkan bir çocuğun çok çalışarak, elde ettiği imkanları değerlendirerek, nasıl başarılı olabileceğini gösteriyor."

Etkinlikte avukat Süleyman Temel, Konyalılar Derneği Başkanı Bahri Özdinç, Ötüken Yayınları Kurucusu Ahmet İyioldu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna ile eski Çumra Belediye Başkanı Zeki Türker de konuşma yaptı.

Gazeteci-yazar Ahmet Dur tarafından kaleme alınan eserin editörlüğünü ise Rümeysa Oğuz yaptı.

Kaynak: AA