Konya Vakıf Eserleri Fotoğraf Sergisi Açıldı

Vakıf Katılım’ın Konya Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında hazırladığı fotoğraf sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi 10 Mart tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.

Konya Vakıf Eserleri Fotoğraf Sergisi Açıldı

Vakıf Katılım’ın hayata geçirdiği Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında 24 Ocak 2025 tarihinde Üsküdar Mimar Sinan Galerisi’nde Konya Vakıf Eserleri Fotoğraf Sergisi açıldı. İki cilt halinde basılan Konya Vakıf Eserleri Envanter Kitabı’nda yer alan binlerce fotoğraf arasından seçilen 546 fotoğrafın sergilendiği sergi 10 Mart tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben konuyla ilgili, “Vakıf Eserleri Envanter Projesi, Vakıf eserlerinin envanterini oluşturmanın ötesinde, kültürel mirasımızı kayıt altına alarak geleceğe taşımayı amaçlayan bir vizyonun ürünüdür. Hatay ile başladığımız projemize Konya ile devam ettik. Uzun ve çok emek harcanan bir çalışmanın sonucu olan Konya Vakıf Eserleri kitabımızda yer alan fotoğrafların bir kısmının sergilendiği sergimizle Konya’nın eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtma yolunda kıymetli bir adım atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vakıf Katılım olarak, köklü tarihimizden ve medeniyet birikimimizden aldığımız ilhamla, toplumsal değerlerimizi korumaya ve yaşatmaya yönelik projelere öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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