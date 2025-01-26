Almanya'da Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları Sergisi

Almanya'da "Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları" sergisi açıldı. Sergide hüsnühat, ebru, tezhip, çini sanatından oluşan 70 eser bulunuyor.

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Almanya'da Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları Sergisi

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinde (DİTİB), "Gelenekten Geleceğe Türk İslam Sanatları" sergisi açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından açılan ve Türk kültürünün zengin mirasını tanıtmayı amaçlayan serginin açılışı, kurdele kesilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sergide hüsnühat, ebru, tezhip, çini sanatından oluşan 70 eser bulunuyor.

Etkinlikler çerçevesinde ziyaretçiler geleneksel sanat atölyelerinden konferanslara kadar birçok farklı etkinliğe katıldı. Sergi 29 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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