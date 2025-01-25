Modern Talking'in Solisti Thomas Anders İstanbul'da Sahne Alacak
Dünya çapında birçok dinleyicisi olan 61 yaşındaki Alman şarkıcı Thomas Anders, 22 Mart'ta İstanbul'da sahne alacak. Modern Talking grubunun solisti Anders'ın konser vereceği mekan Ora Arena oldu.
Dünya genelinde tanınan 61 yaşındaki Alman şarkıcı Thomas Anders, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
Yaklaşık 40 yıllık müzik kariyerinde birçok başarıya sahip Anders, 22 Mart'ta Ora Arena'da konser verecek.
Anders, konserde Modern Talking'in unutulmaz şarkılarıyla, "You're My Heart", "You're My Soul", "Cheri Cheri Lady" ve "Brother Louie" adlı hit parçalarını seslendirecek.
Kaynak: AA