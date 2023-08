Grev nedeniyle ertelenen Emmy Ödülleri’nin yeni tarihi açıklandı

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları ve Amerikan Senaristler Birliği'nin de (WGA) dahil olduğu ortak grev nedeniyle, Emmy Ödülleri ertelenmişti.

YENİ TARİH AÇIKLANDI

75. yılını kutlamaya hazırlanan Emmy Ödülleri’nin orijinal yayın tarihi olan 18 Eylül 2023, Hollywood grevi nedeniyle ertelenince, Televizyon Akademisi ve FOX, perşembe günü ortaklaşa yayının yeni tarihini duyurdu.

Buna göre, prestijli ödül töreni 15 Ocak 2024’te gerçekleşecek ve LA Live’daki Peacock Theatre’dan canlı yayınlanacak.

Duyuru, MTV’nin 2023 MTV Video Müzik Ödülleri adaylarını daha önce planlanan 12 Eylül saat 20.00’de planlanan yayın tarihinde hiçbir değişiklik yapmadan açıklamasından günler sonra geldi.

WGA, yazarlar ve Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği’nin (AMPTP) istenilen çalışma şartları konusunda bir anlaşmaya varamamasının ardından 2 Mayıs’ta başlayan grev, televizyon, film ve müzik dünyasından çok sayıda ünlünün de desteğini aldı ve bu nedenle birçok filmin çekimleri durduruldu ya da aksadı.

ÖDÜLE ADAY OLANLAR

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylıkla adından söz ettirirken The Last of Us ve The White Lotus en çok adaylık kazanan diğer yapımlar oldu.