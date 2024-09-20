Haluk Bilginer İkinci Kez Emmy'e Aday Gösterildi

Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülü kazanan Haluk Bilginer yine aday gösterildi. Bilginer, yeniden 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde yarışacak.

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Haluk Bilginer İkinci Kez Emmy'e Aday Gösterildi

Duayen tiyatrocu ve oyuncu Haluk Bilginer​, Şahsiyet'in ikinci sezonundaki rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde bir kez daha aday gösterildi. 2019 yılında Şahsiyet dizisinin birinci sezonundaki Agâh Beyoğlu karakteriyle ödül alan Haluk Bilginer yeniden 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde yarışacak.

ŞAHSİYET DİZİSİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisi çocuk istismarını konu edinmesi ve çarpıcı olay kurgusuyla büyük ses getirmişti. Haluk Bilginer, Alzheimer teşhisi alan eski adliye memuru Agah Beyoğlu'nun geçmişte yaşanan olayları ortaya çıkarmaya karar vermesiyle yaşadıklarını canlandırıyordu.

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