Gülse Birsel duyurdu: "Aile Arasında" filminin ikincisi geliyor

"Aile Arasında" filminin ikincisi geliyor. Senarist Gülse Birsel, müjdeli haberi sinemaseverlerle paylaştı.

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Gülse Birsel duyurdu: "Aile Arasında" filminin ikincisi geliyor

Senarist Gülse Birsel, Aile Arasında filminin ikincisi için müjdeyi verdi. Sevilen yapımın ikinci filmi için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı ve 5 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen "Aile Arasında" filminin ikincisi için hazırlıklar başladı.

Ünlü senarist, verdiği bir röportajda devam filminin hikayesini bulduğunu ve senaryosunu yaz döneminde yazacağını duyurdu.

1 Aralık 2017 tarihinde vizyona giren "Aile Arasında", toplamda 5 milyon 289 bin 51 seyirci tarafından izlenmişti.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan'ın üstlendiği film, tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde onuncu sırada yer alıyor.

Başrollerinde Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın yer aldığı filmin geniş oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Su Kutlu, Ayta Sözeri ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimler bulunuyordu.

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