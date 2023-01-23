Fazıl Say: Böyle Şahmaran mı olur ulan!

Fazıl Say, geçen günlerde yayına giren Netflix dizisi Şahmaran'ı eleştirdi.

Say, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde 'oğlan kızı nasıl götürür'e bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur ulan, bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden. On üzerinden bir! Hadi öptüm bye!"