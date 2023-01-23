Fazıl Say: Böyle Şahmaran mı olur ulan!
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran dizisine 10 üzerinden 1 puan verdi.
Fazıl Say, geçen günlerde yayına giren Netflix dizisi Şahmaran'ı eleştirdi.
Say, Twitter hesabından şunları yazdı:
"Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde 'oğlan kızı nasıl götürür'e bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur ulan, bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden. On üzerinden bir! Hadi öptüm bye!"
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