Ediz Hun: Hayat bir satranç oyunudur, ciddiye alın

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 4’üncüsü Samsun’da düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nde Yeşilçam’ın ünlü ismi Ediz Hun, sanatseverler ile buluştu.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali, 16 Haziran gecesine kadar sürecek.

Salona girişte izleyicilerin ayakta alkışlarla karşıladığı Ediz Hun, yarışmaya katılıp kazanarak sinema sektörüne girdiğini ve 140’a yakın film çektiğini söyledi. 35 yaşında Norveç’te tekrar üniversiteye başladığını söyleyen Ediz Hun, üniversiteyi ikincilikle bitirerek idealini gerçekleştirdiğini belirtti.

"HAYATI CİDDİYE ALIN"

"Hayat bir satranç oyunu" diyen Ediz Hun, “Hayatı ciddiyete alırım. Karşımdaki hayat takımını en iyi şekilde kontrol altında tutmasını çok iyi bilirim, dikkatli yaşarım. Bu beden bu ruhla bahşedilmiş bir hayat, bu vücut bu ruh size bir ödül, iyi kullanın, hayatı ciddiye alın. Eğer hayatta başarılı olmak istiyorsanız çok çalışmalısınız. Başarı çalışmayla olur o zaman kimse sizi bırakmaz” dedi.

“Kurtuluş Savaşı’nın meşalesinin yakıldığı şehirdeyiz” diyen Akademisyen Doç. Dr. Rıfat Becerikli, Ediz Hun'un annesinin Atatürk ile beraber çekilmiş fotoğrafını ekranda göstererek Ediz Hun’a duygu dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İHA