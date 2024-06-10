İstanbul Tiyatro Şenliği, onlarca oyun ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin en köklü tiyatro festivallerinden biri olan İstanbul Tiyatro Şenliği, 15'inci yılında yine seyircileri bekliyor.

10-14 Haziran tarihleri arasında Bakırköy House of Performance'da gerçekleşecek şenlik, tiyatro tutkunlarını doyuracak bir program sunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi TİMİS Oyuncuları, İTÜ Sahnesi ve İstanbul Üniversitesi ÖKM Sahnesi'nin ev sahipliğindeki etkinlikte, yüzlerce oyun, söyleşi ve atölye yer alıyor.

Oyun biletleri biletinial.com üzerinden ÜCRETSİZ olarak temin edilebiliyor. Atölye katılımları için ise sınırlı kontenjanlar nedeniyle, ilgililerin katılım formlarını doldurması gerekiyor.