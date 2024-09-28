"Bozkırın Tezenesi" Başkent'te Türkülerle Anıldı

Bozkırın Tezenesi halk ozanı Neşet Ertaş, Atatürk Spor Salonu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Kırşehirliler Vakfı’nın düzenlediği etkinlikte türkülerle anıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu ve Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay katılımcılar arasında yer aldı. Etkinlikte sanatçılar, Elif Buse Doğan, Özgür Can Çoban, Hulusi Gökmeşe ve Kırşehir Belediyesi Abdallar Müzik Topluluğu sahne aldı. Etkinliğe katılanlar, sanatçıların söylediği Ertaş’ın unutulmaz türkülerine eşlik etti.

Anma etkinliğinde konuşan Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay, "Kadirşinas Türk milleti, kendini asaletle hizmet edenleri hiçbir zaman unutmamıştır ve unutmayacaktır. Büyük usta Neşet Ertaş'ı ebediyete uğurlandığımız 12 yılın sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Neşet Ertaş, aramızdan ayrıldıktan sonra onun ne büyük bir sanatçı olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlamaya ve görmeye başladık. Aramızda olmadığı halde ülkesine ve milletine hizmet etmeye hala devam etmektedir" dedi.

''Kendisi devlet sanatçısı değil, halkın sanatçısı olmak istediğini söylemişti''

Kırşehir belediye başkanı Selahattin Ekincioğlu ise "Neşet Ertaş, sadece saz ve söz sanatçısı değil, topluma verilen bir mesajdı. Kendisi devlet sanatçısı değil, halkın sanatçısı olmak istediğini söylemişti. Çünkü türküler saraylardan çıkmaz. Üstadımız Anadolu'nun çığlığını dünyaya yaydı. Yanlış giden şeyleri sözleriyle, türküleriyle dile getirdi" diye konuştu.

''Onun ustalığını gelecek kuşaklara iletecek, kültürü yaşatacak şekilde başkanımıza destek olacağız''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in nikahından sonra anma törenine katıldı. Yavaş, Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan ile birlikte etkinliğe katılan vatandaşları selamladı. Yavaş, ''Başkanımızla birkaç yıldır Neşat Ertaş ustayı anma toplantıları yapıyoruz. Onun ustalığını gelecek kuşaklara iletecek, kültürü yaşatacak şekilde başkanımıza destek olacağız. Bütün Kırşehirlilere selamlarımı sunumuyorum'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA