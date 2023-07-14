Bihter filminin hangi platformda yayınlanacağı belli oldu

Amazon Original yapımı Bihter filmi, 2023 yılının sonunda Prime Video izleyicisiyle buluşacak.

Bihter filminin hangi platformda yayınlanacağı belli oldu

Yerli dizi ve film üretimine hız veren Prime Video, bu yılın başında ilk yerli Amazon Original filmi Rüyanda Görürsün'ün yayınlanmasının ardından, yeni yerli Amazon Original yapımı Bihter filminin 2023 yılının sonunda Prime Video izleyicisiyle buluşacağını duyurdu. Prime Video, Türk yapımlarına yatırım yapmaya devam ederek önümüzdeki aylarda yeni içerikleri bünyesine katacak.

Box Office Türkiye'ye göre Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı, Farah Zeynep Abdullah’ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği projenin oyuncu kadrosunda ayrıca Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.

Timur Savcı ve Cemal Okan’ın yapımcılığını üstlendiği TAFF Pictures yapımı Bihter, Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eseri Aşk-ı Memnu’ya yepyeni bir bakış açısı getirirken tutku, sadakatsizlik, cesaret ve korkaklığın büyük bir felakete sürüklendiği eşsiz bir hikâyeyi anlatıyor.

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