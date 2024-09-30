21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Son Günüydü
21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi. Festivalin son gününde İranlı sanatçı Şehram Nazeri, seyircilerle buluştu.
Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi.
Mevlana Meydanı ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde 21 Eylül'de başlayan etkinliklerin son gününde İranlı sanatçı Şehram Nazeri konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde gündüzde Mevlana Meydanı'nda, Ufuk Yürüç sahneye çıktı.
Bu yıl 21'incisi düzenlenen festivale, 10 ülkeden 40 sanatçı katılarak 21 konserle sanatseverlerin karşısına çıktı.
Kaynak: AA