Nazım Hikmet ve Uğur Mumcu Beylikdüzü'nde anılaak

Beylikdüzü Belediyesi, 30.Adalet ve Demokrasi Haftası dolayısıyla düzenleyeceği programlarla usta şair Nazım Hikmet ile araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’yu anacak. Hafta kapsamında ilk olarak 23 Ocak Pazartesi (Bugün), Nebil Özgentürk’ün yönettiği “Nazım Aramızda” isimli belgesel gösterimi ve söyleşi programı gerçekleşecek. Etkinlik, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylikdüzü Sahnesi’nde saat 19.00’da başlayacak. 24 Ocak Salı günü ise saat 19.45’te, BAKSM giriş katındaki fuaye alanında, “Uğur’lu Türküler” isimli şiir ve müzik dinletisi düzenlenecek. Dinleti öncesi, usta gazeteciliğiyle Türkiye tarihine adını yazdıran Uğur Mumcu’nun haberlerinden oluşan bir video gösterimi yapılacak.

PROGRAMLAR HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Etkinlikler kapsamında, 26 Ocak Perşembe günü saat 20.00’da CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile gazeteci ve yazar Murat Ağırel’in katılımıyla “Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi!” isimli söyleşi gerçekleşecek. BAKSM Beylikdüzü Sahnesi’ndeki söyleşide Uğur Mumcu ve gazetecilik tarihine bıraktığı izler üzerine konuşulacak. Haftanın son etkinliği ise Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert’in katılacağı “Nazım’ı Anlamak” isimli söyleşi olacak. Etkinlik saat 17.00’da BAKSM giriş katta bulunan fuaye alanında gerçekleşecek.

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