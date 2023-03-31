Kartal Belediyesi’nden deprem bölgesindeki kadınlara destek

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, deprem bölgesinde yaşayan kadınların büyük ihtiyaç duyduğu iç çamaşırı yetersizliğini çözmek için yeni bir adım attı.

Kartal Belediyesi’nden deprem bölgesindeki kadınlara destek

Çadırlarda ve konteynerlerde kalanların ve özellikle kadınların yaşadığı hijyen problemlerinin başında gelen iç çamaşırı sorunu için hareke geçen Kartal Belediyesi, Kartallı gönüllü kadınların da desteği ile atölye çalışması başlattı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde hazırlanan atölyede hünerlerini ortaya döken Kartallı kadınlar, iç çamaşırı dikmeye başladı.

El emeği ile üretilen farklı bedenlerdeki iç çamaşırları için kumaş tedarikini gerçekleştiren Kartal Belediyesi, üretimi tamamlanan iç çamaşırı paketlerini yine deprem bölgesinde faaliyet gösteren Kartal Belediyesi ekipleri aracılığı ile ihtiyaç sahipleri kadınlara ulaştıracak.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Kartallı kadınların deprem bölgesinde yaşayan kadınların sorunlarına duyarlı olduğunu belirterek çamaşır yıkamanın sorun olduğu bölgede hijyen sorunu yaşanmaması için bol miktarda iç çamaşırı talebi gelmesi üzerine harekete geçtiklerini ifade etti.

Kartallı gönüllü kadınların kesip biçerek diktikleri el emeği iç çamaşırlarından olabildiğince çok üreterek deprem mağduru kadınlara ulaştıracaklarını kaydeden Karacan, böylece hem daha az maliyet ile deprem mağdurlarına elzem olan bir konuda yardım ettiklerini hem de Kartallı kadınların dayanışma ruhunu ortaya koyduklarını söyledi.

 

Kaynak: Gerçek Gündem

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