Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel iftarını hasta yakınlarıyla açtı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, iftarını Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde hasta yakınları ve hastane personeliyle birlikte açtı. Kartal Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında hazırlanan sofraya misafir olan Başkan Yüksel, vatandaşlarla sohbet edip, hayırlı iftarlar diledi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kartal’da kurulan iftar çadırının yanı sıra Hatay’da da iftar sofraları kurduklarını belirten Başkan Yüksel, “Ramazan Ayı’nın bereketi ile birlikte ülkece yaşadığımız sıkıntıların azalarak son bulmasını ve edilen tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Ayrıca tüm hastalarımıza şifa dileyerek en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederim.” dedi. Ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi ve Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.

Kartal Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde kurulan iftar çadırında günde 1000 kişiye iftar yemeği, 500 kişiye de sahur yemeği ikram ediliyor. Böylelikle hem hasta yakınları, hem de çalışanların hastaneden uzaklaşmadan iftarlarını yapma olanağı sağlanıyor. Kartal Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan yemeklerle kurulan iftar ve sahur sofraları Ramazan ayı boyunca devam edecek. Ayrıca yine Ramazan ayı süresince Soğanlık Metro İstasyonu çıkışında belediyeye ait mobil ikram aracında sıcak çorba dağıtımı devam edecek.