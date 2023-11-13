İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: İşte etkilenecek mahalleler

Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallerinde yarın su kesintisi yapılacak. İSKİ'nin deplase bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle toplam 25 mahalleye 09.00 ila 21.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Son Güncelleme:
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: İşte etkilenecek mahalleler

İstanbul'da, deplase bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine yarın 09.00 ila 21.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Büyükçekmece'de deplase bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışmalardan dolayı Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı mahallelere yarın 09.00 ila 21.00 saatleri arasında 12 saat su verilemeyeceği aktarılan açıklamada, kesinti yapılacak mahalleler şöyle sıralandı:

"Büyükçekmece ilçesinde Muratçeşme, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Ekinoba, Sinanoba ve Ulus mahalleleri. Çatalca ilçesinde, Ferhatpaşa ve Kaleiçi mahalleleri. Silivri ilçesinde Selimpaşa, Cumhuriyet, Fatih, Ortaköy, Kavaklı, Yenimahalle, Semizkumlar ve Alibey mahalleleri."

Etiketler
İSKİ İstanbul
Son Güncelleme:
Süleyman Soylu iddiası: İBB'nin AKP dönemine ait yolsuzluk dosyalarının üzeri kapatılmış Süleyman Soylu iddiası: İBB'nin AKP dönemine ait yolsuzluk dosyalarının üzeri kapatılmış
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü
Turşu çabuk bozuluyorsa bu yöntemlerden sonra bozulmuyor * Tüm turşucular biliyor Turşu çabuk bozuluyorsa bu yöntemlerden sonra bozulmuyor * Tüm turşucular biliyor
Çiğ yumurtayı ılık süt ile karıştırıp 1 bardak için! Bakın neler oluyor... Çiğ yumurtayı ılık süt ile karıştırıp 1 bardak için! Bakın neler oluyor...
ÇOK OKUNANLAR
MASAK raporunun detayları ortaya çıktı: Para akışı böyle sağlanmış! MASAK raporunun detayları ortaya çıktı
Gözler onlara çevrilmişti: Özlem-Tayyar Öz çifti dolandırıcılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu Özlem-Tayyar Öz çifti dolandırıcılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Emeklinin çilesi bitmiyor: Şimdi de 5 bin TL ikramiye kazığı! Şimdi de 5 bin TL ikramiye kazığı!
Özgür Demirtaş bu sözlerle uyardı: "Beni seviyorsanız bunlardan uzak durun" Özgür Demirtaş bu sözlerle uyardı: "Beni seviyorsanız bunlardan uzak durun"
Prof. Dr. Şükrü Ersoy "büyük deprem potansiyeli var" diyerek en kötü senaryoyu açıkladı Prof. Dr. Şükrü Ersoy "büyük deprem potansiyeli var" diyerek uyardı