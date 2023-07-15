İSKİ'den abonelere çağrı: Günlük su tüketiminde rekor kırıldı!

Tüm yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklarla birlikte günlük su tüketimi de arttı.

Kurak geçen kış ve ilkbahar mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları büyük ölçüde düşen İstanbul'da günlük su tüketiminin rekor seviyeye ulaşması üzerine İSKİ, abonelerine bir mesaj göndererek su kullanımı konusunda dikkatli olmalarını istedi.

İSKİ'nin bugün abonelerine gönderdiği SMS mesajında, şöyle denildi:

"Sayın abonemiz, İstanbul genelinde günlük su tüketimi miktarı 3.550.435 m3'e ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek su tüketim rekoru kırıldı. Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi minimum seviyeye indirelim. Desteğiniz için teşekkür ederiz."

Kaynak: Gerçek Gündem