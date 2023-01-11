Beylikdüzü'nde patili dostlar unutulmadı

Beylikdüzü Belediyesi 2022 yılında da patili dostları unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma yürütülerek ilçe sınırları içerisinde yaşayan sokak hayvanlarının tüm bakım, tedavi ve sahiplendirme işlemleri yıl boyunca özenle gerçekleştirildi.

Son Güncelleme:
Beylikdüzü'nde patili dostlar unutulmadı

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılında da ilçe sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve aşılama işlemleri titizlikle gerçekleştirildi. Patili dostlara en iyi koşullarda ortam sunmak için büyük bir özveriyle çalışan müdürlük, 2022 yılında 2 bin 885 hayvana muayene ve tedavi hizmeti verdi.

Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yıl boyunca 899 hayvana barınak hizmeti verilirken, düzenlenen eğitim programlarıyla da 3 bin 695 kişiye ulaşılarak sokak hayvanları ile ilgili eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

 SOKAK HAYVANLARI SICAK YUVALARINA KAVUŞTU

Tüm tedavi ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi noktasında da büyük bir hassasiyet gösteren Müdürlük tarafından ayrıca, yüzlerce hayvan sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Barınma ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ise yıl boyunca kedi evleri yerleştirilirken, Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte 50’nin üzerinde besleme noktasında da her gün pişmiş yemek ile kuru mama dağıtımı gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yürütülen besleme çalışmalarının yanı sıra arazi kontrolleri de yapılarak, ihtiyaç olan noktalarda veteriner hekimler gerekli destek ve uygulamaları da yıl boyunca sağladı.

İLAÇLAMA VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI YAPILDI 

Müdürlüğe bağlı ilaçlama ekipleri ise ilçe halkının konforunu sağlamak için periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını 2022 yılında da titizlikle sürdürdü. Yıl boyunca ekipler tarafından 2 bin 320 kez haşere ilaçlaması, 404 kez dezenfeksiyon uygulaması ile 4 bin 851 kez sivrisinek ve uçkun ilaçlaması yapılarak toplamda 7 bin 575 uygulama yapıldı. Sivrisinek ve sinek oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinde sulak alanlar başta olmak üzere; inşaatların asansör boşlukları, süs havuzları, kuyular, durgun su birikintileri ve depolarda ilaçlama çalışmaları yıl boyunca titizlikle gerçekleştirildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen larva ilaçlama çalışması da yıl boyunca düzenli olarak devam etti.

ADVERTORIAL

 
Son Güncelleme:
Vakıflar Genel Müdürlüğü sorulara yanıt vermiyor Kültür - Sanat 10 Ocak 2023 17:34
İmamoğlu: "Bu ülkenin bereketini kaçıranlar evine gidecek Millet'in hükümeti huzur getirecek" İstanbul 06 Ocak 2023 11:29
Tartışmalara neden olmuştu: Kız kulesi yeni yılda açılıyor Güncel 31 Aralık 2022 10:38
Beyoğlu Belediyesi, Fransız Yetimhanesi'ne kepçelerle girdi Kültür - Sanat 30 Aralık 2022 20:13
ÇOK OKUNANLAR
14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu! 14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu!
İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin' İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin'
Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı Emeklilerin bayram ikramiyesi için düğmeye basıldı
Bankalar hazırlanıyor: Emekli promosyonunda görülmemiş rakam! Bankalar hazırlanıyor: Emekli promosyonunda görülmemiş rakam!
ORC'den son anket: AKP iki ilde daha eridi AKP iki ilde daha eridi