Beylikdüzü'nde patili dostlar unutulmadı

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılında da ilçe sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve aşılama işlemleri titizlikle gerçekleştirildi. Patili dostlara en iyi koşullarda ortam sunmak için büyük bir özveriyle çalışan müdürlük, 2022 yılında 2 bin 885 hayvana muayene ve tedavi hizmeti verdi.

Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yıl boyunca 899 hayvana barınak hizmeti verilirken, düzenlenen eğitim programlarıyla da 3 bin 695 kişiye ulaşılarak sokak hayvanları ile ilgili eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

SOKAK HAYVANLARI SICAK YUVALARINA KAVUŞTU

Tüm tedavi ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi noktasında da büyük bir hassasiyet gösteren Müdürlük tarafından ayrıca, yüzlerce hayvan sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Barınma ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ise yıl boyunca kedi evleri yerleştirilirken, Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte 50’nin üzerinde besleme noktasında da her gün pişmiş yemek ile kuru mama dağıtımı gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yürütülen besleme çalışmalarının yanı sıra arazi kontrolleri de yapılarak, ihtiyaç olan noktalarda veteriner hekimler gerekli destek ve uygulamaları da yıl boyunca sağladı.

İLAÇLAMA VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI YAPILDI

Müdürlüğe bağlı ilaçlama ekipleri ise ilçe halkının konforunu sağlamak için periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını 2022 yılında da titizlikle sürdürdü. Yıl boyunca ekipler tarafından 2 bin 320 kez haşere ilaçlaması, 404 kez dezenfeksiyon uygulaması ile 4 bin 851 kez sivrisinek ve uçkun ilaçlaması yapılarak toplamda 7 bin 575 uygulama yapıldı. Sivrisinek ve sinek oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinde sulak alanlar başta olmak üzere; inşaatların asansör boşlukları, süs havuzları, kuyular, durgun su birikintileri ve depolarda ilaçlama çalışmaları yıl boyunca titizlikle gerçekleştirildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen larva ilaçlama çalışması da yıl boyunca düzenli olarak devam etti.

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