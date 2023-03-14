Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın yeni bilirkişi raporu ortaya çıktı

Hatay'daki yıkımın simgeleri arasında olan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığına ilişkin hazırlanan 12 Şubat tarihli ilk raporun ardından, enkazın tamamen kaldırıldığı bilgisi üzerine bilirkişi heyeti rezidansın enkazında yeni bir incelemede daha bulundu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten Hatay Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı ve bir inşaat mühendisi, iki jeoloji mühendisi, bir karotçu'dan oluşan heyet dört kişilik bilirkişi heyetince, ilk etapta olay yeri her açıdan fotoğraflandı ve video kaydına aldırıldı. Bilirkişiler eşliğinde, usulüne uygun olarak enkazda bulunan kolon ve kirişlerden, perde beton kısımlarından incelemeye esas karot numunesi alındı.

Heyette yer alan inşaat mühendisi, binanın bodrum katın üstünde pencere türü boşluklar bırakıldığı ve kısa kolon etkisi oluşarak yıkıma uğradığını ifade etti. İnşaat mühendisi, “Binanın asıl çökme nedeninin bu kısa kolon etkisinden kaynaklanabileceği tarafımdan düşünülmektedir" tespitinde bulundu.

Raporda ayrıca, bazı kolon etriyelerinin (demir filizlerini saran dikdörtgen şeklindeki demir) deprem bölgelerinde kullanılması gereken yöntem olan 135 yerine 90 derece bükülerek yapıldığı vurgulandı.