Üniversitede elinde bıçakla saldırıya katılan Süleyman Doğruöz, Cumhuriyet Savcısı oldu

Ankara Üniversitesi’nde devrimci öğrencilere bıçak, satır, pala ve sopalarla yapılan saldırılara katılan ülkücü Süleyman Doğruöz, Adana Ceyhan Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

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Üniversitede elinde bıçakla saldırıya katılan Süleyman Doğruöz, Cumhuriyet Savcısı oldu

MHP kadrolarının yargı içindeki kadrolaşması hız kesmeden sürüyor. Ankara Üniversitesi’nde “Ülkü Ocakları hukuk fakültesi teşkilat başkanlığı” görevini yürüten ve solcu öğrencilere bıçak, satır, pala ve sopa gibi kesici aletlerle yapılan saldırılarda yer alan Süleyman Doğruöz, Adana Ceyhan Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Birgün'de yer alan habere göre, Doğruöz, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Saray’da gerçekleştirilen 26’ncı Dönem Adli Yargı ve 16’ncı Dönem İdari Yargı Kura Töreni’nin ardından Adana Ceyhan Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. 1044 hâkim ve savcıyla birlikte Doğruöz’ün atamasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.

Üniversitede elinde bıçakla saldırıya katılan Süleyman Doğruöz, Cumhuriyet Savcısı oldu - Resim : 1
Fotoğraf: Sendika.org

Süleyman Doğruöz’ün adı, öğrencilik döneminde solcu öğrencilere yapılan saldırılara katıldığı iddialarıyla medyaya yansımıştı.

Haziran 2017’de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ülkücü bir grup, sol görüşlü öğrencilere bıçak, satır, pala ve sopalarla saldırmış, iki gün süren saldırılarda fakülte binasını da tahrip etmişti.

Saldırıya ilişkin bir fotoğrafta, Adana Ceyhan Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Süleyman Doğruöz’ün elinde bıçak tuttuğu görülmüştü.

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Recep Tayyip Erdoğan Savcı
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