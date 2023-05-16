Üniversite hazırlık öğrencisi genç 'yoruldum' notuyla intihar etti: 'Kuzenim ülkede gençlerin yaşadığı sorunları yaşıyordu'

İstanbul'da Marmaray’ın Yenikapı istasyonunda dün Pendik yönünde lise son sınıf öğrencisi intihar etti. İntihar nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapıldı.

'YORULDUM BÜTÜN GENÇLİĞİMİ ÇALDILAR'

Üniversite hazırlık öğrencisi kendi hesabından paylaştığı intihar notunda, “AKP’ye ve destek verenlere hakkımı helal etmiyorum. 20 yaşındayım ama elimde hiçbir şey yok. Bütün gençliğimi çaldılar, artık yoruldum. Demokrasi nedir tadamadım. Atatürk’ü çok özlüyorum. Kılıçdaroğlu’nun bu ülkeyi tekrar yaşanabilir bir konuma getireceğine inanıyordum ama önüne her türlü engeli koyuyorlar” dedi.

'AKP’YE VE DESTEK VERENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Seçimlerden bir gün sonra yani 15 Mayıs’ta intihar eden lise son sınıf öğrencisi yazdığı notta, “AKP’ye ve destek verenlere hakkımı helal etmiyorum. 20 yaşındayım ama elimde hiçbir şey yok. Ne bir birikim ne kültürel anlamda…” dedi.

'BİR KADIN OLARAK HİÇBİR ZAMAN ÖZGÜR HİSSETMEDİM'

Lise son sınıf öğrencisi, yazdığı notta, kendini hiçbir zaman özgür hissetmediğini belirterek, “Bir kadın olarak hiçbir zaman özgür hissetmedim. Ailem beni her türlü desteklese de ben özgür hissetmedim. Etek giyiyorum, erkek kadın demeden herkes bana bakıyor” ifadelerini kullandı.

'BABAM SABAH 4’TEN AKŞAM 8’LERE KADAR ÇALIŞIYOR BİZİM İÇİN, YAZIK DEĞİL Mİ ONA? ANNEM DE KAZANDIĞI PARAYI ÖLENE KADAR BİRİKTİRSE BİR EV ALAMAZ'

Paylaştığı notta ekonomik sıkıntılar da yaşadığını belirten üniversite hazırlık öğrencisi, babasının sabah 4’ten akşam 8’lere kadar çalıştığını belirtti:

“Çocukluğumu yaşayamadım, gençliğimi yaşayamadım. Bir ders kitabı alıyorum 200 lira. Markete gidiyorum diyorum cebimden en az 300 lira gidiyor. Psikoloğa gidiyorum 1000 lira. Psikiyatriste gidiyorum 1000 lira. Babam sabah 4’lerden akşam 8’lere kadar çalışıyor bizim için. Yazık değil mi ona? Annem çalışıyor ama aldığı parayı biriktirse ölene kadar bir ev alamaz.”

'KUZENİM HERKES GİBİ ÜLKEDEKİ SORUNLARDAN ÇOK ŞİKAYET EDİYORDU, KİM KUZENİMİN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU DURUMLARDAN MUZTARİP DEĞİL Kİ ZATEN?'

İntihar eden lise son sınıf öğrencisinin kuzeni Gerçek Gündem’e konuştu. Kuzeninin üniversite sınavına hazırlandığını ve ülke gündeminden herkes gibi şikâyet ettiğini belirterek, “Kuzenim herkes gibi ülkedeki durumdan çok şikâyet ediyordu. Ülkedeki çoğu gencin yaşadığı sorunları kendi de yaşıyordu. Hangi genç kuzenimin şikayetçi olduğu durumlardan mustarip değildir ki zaten? Ülkede yaşamak çok zor” dedi.

Hayatını kaybeden gencin kuzeni dün yaşanılanları şu sözlerle anlattı:

“Kuzenim dün sabah babasına saat 1’de psikolog randevusunun olduğunu söyleyerek evden çıkmış. Öğleden sonra 2 gibi de spora gideceğini söylemiş. Bunları söyleyerek evden çıkmış. Saat 2 buçuk-3 gibi de sosyal medyada paylaşılan intihar notunu kendi Instagram hesabından paylaşmış. Biz de notu görünce onu arayamaya koyulduk çünkü çok telaşlandık. Kuzenim spor salonuna gideceğini söylediği için abisi hemen spor salonuna gitti ama orada değildi. Hiç uğramamış spor salonuna. Spor salonundan haber alamayınca biraz zaman geçtikten sonra hastaneden aradılar bizi. Telefonda bize ne olduğunu söylemediler. Biz hastaneye gidince orada öğrendik her şeyi.”

'ÖNCE HİÇ İHTİMAL VERMEK İSTEMEDİM'

Yenikapı İstasyonu’nda intihar vakasıyla ilgili bir haber gördüğünü söyleyen kuzeni, haberi görünce kuşkulandığını ama ihtimal dahi vermek istemediğini ifade etti:

“Ben dün Yenikapı İstasyonu’nda bir intihar vakası okumuştum. Ama derler ya hani, bir umuttur. Önce hiç ihtimal vermek istemedim ancak Yenikapı Hastanesi’ni görünce iyice kuşkulandım ben. Buna rağmen hala ihtimal vermek istemedim. Hastaneye gidince olayın aslını öğrendik.”

'KUZENİM ÜLKEDEKİ SORUNLARDAN DOLAYI İNTİHAR ETTİ, TÜM BUNLAR PAYLAŞTIĞI NOTUNDA DA YAZIYOR'

Üniversite hazırlık öğrencisinin ülkenin problemlerinden dolayı intihar ettiğini söyleyen kuzeni, tüm bu şikayetlerin ve sorunların kendisinin paylaştığı intihar notunda da yazdığını belirtti. Herkes gibi kuzeninin de ülke gündeminden sürekli şikâyet ettiğini söyleyen genç, kendisi için de Türkiye’de yaşamanın çok zor olduğunu ifade etti:

“Kuzenim bu sene sınava hazırlanıyordu, üniversite sınavına girecekti. Stresliydi. Biz, hiçbirimiz intiharın tam olarak nedenini bilemeyiz ama tek bir gerçek var, o da kuzenimin sürekli ülke gündeminden şikâyet ettiği. Herkes gibi o da sürekli şikâyet ediyordu. Ülkedeki çoğu gencin yaşadığı sorunları kendi de yaşıyordu. Hangi genç kuzenimin şikayetçi olduğu durumlardan mustarip değildir ki? Ülkede yaşamak çok zor, siz de biliyorsunuz. Kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalışıyorum, konuşamıyorum bile ama genel olarak ülkenin problemlerinden, meselelerinden dolayı intihar etti, notunda da tüm bunlar yazıyor zaten. Ülkenin sorunlarından ve bu sorunların düzelemeyeceğine inandığı için bu yola başvurduğunu düşünüyorum ben.”

'KUZENİMİN ANNESİ BANA SEÇİM GECESİ KUZENİMİN NORMAL BİR ŞEKİLDE SEÇİMLERİ TAKİP ETTİĞİNİ SÖYLEDİ'

İntihar eden üniversite hazırlık öğrencisinin kuzeni, “Kuzenimin annesi bana seçim gecesi kuzenimin normal bir şekilde seçimi takip ettiğini söyledi. Hatta kuzenim o gece ‘malum kişinin helvasını yiyorum’ diye paylaşım bile yapmıştı. Ondan sonraki gün de bunlar oldu işte” diye konuştu.

'KUZENİMİN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU NOKTA BABASININ SABAH 4’TEN AKŞAM 8-9’LARA KADAR ÇALIŞMASINA RAĞMEN BUNUN KARŞILIĞINI ALAMAMASI'

İntihar eden kuzeninin babasını yani amcasını çok yakından tanıdığını söyleyen genç, amcasının dükkanında çalıştığını ifade etti. Amcasının sabah 4’ten akşam 8’lere kadar çalıştığını söyleyen kuzeni, intihar eden kuzeninin şikayetçi olduğu noktanın babasının bu kadar çalışmasına rağmen karşılığını alamaması olduğunu belirtti:

"İntihar eden kişi benim öz kuzenim oluyor. Ailesinin ekonomik durumları kötü diyemem ama ekonomik açıdan iyiler demek de çok yanlış olur. Alım gücünün çok düşük olduğu, hayat pahalılığının ise çok fazla olduğu ortada. Her şey açık zaten. Ben kuzenimin babasının dükkanında yani öz amcamın yanında çalışıyorum şu anda. Babası cidden çok çalışıyordu onlar için. Ama ben kuzenimin dem vurduğu ve şikayetçi olduğu noktanın babasının sabah 4’ten akşam 8-9’lara kadar çalışmasına rağmen bunun karşılığını alamaması olduğunu düşünüyorum."

'KUZENİMİN TABAĞINA DOKUNMAYA KIYAMADIM, TABAĞI KALDIRMAYA GÜCÜM BİLE YETMEDİ'

Dün intihar eden kuzeninin evine gittiğini belirten genç, kuzeninin odasına da girdiğini söyledi. Kuzeninin intihar ettiği günün sabahı kendisine kahvaltı hazırladığını ve bilgisayarını da açık bırakıp evden çıktığını anlatan kuzeni, kuzeninin eşyalarına dokunmaya bile kıyamadığını anlattı:

"Ben dün kuzenimin evindeyim. Kardeşlerinin, abisinin yanındaydım. Ben kuzenimin odasına da girdim. Sabah çok güzel bir kahvaltı tabağı hazırlamış kendisine. Masanın üstüne bırakmış, bitirememiş kahvaltısını. O tabağa dokunmaya kıyamadım, tabağı kaldırmaya gücüm yetmedi. Bilgisayarını açık bırakmış, kapatamadım. Bilmiyorum inanın, ne anlatabilirim, ne söyleyebilirim bilmiyorum gerçekten. Ama olay açık zaten, notta her şeyi anlatmış."

'YORUMLARI GÖRÜNCE GÖZLERİME İNANAMADIM'

Kuzeninin Instagram hesabına yani intihar notunu paylaştığı gönderinin altına çok fazla kötü yorumlar yapıldığını söyleyen genç, yorumları görünce gözlerine inanamadığını ifade etti:

“Kuzenimin Instagram hesabına girebilirsiniz, intihar notunun altına o kadar kötü yorumlar gelmiş ki. İnanamadım ben o yorumları görünce. Kuzenimin hesabını kapatmak istiyorum ama telefonu elimizde değil. Telefonu şu an adli tıpta. Yorumları silmek istiyorum.”