Türkiye yarın sandık başına gidiyor: Propaganda süresi sona erdi

Yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 20 Mart’ta başlayan propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Son Güncelleme:
Türkiye yarın sandık başına gidiyor: Propaganda süresi sona erdi

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlamasını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ermesini öngörüyor.

Buna göre, seçime katılan siyasi partilerin ve adayların siyasi propaganda yapabilme serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Seçim günü, yani yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Yarın saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

YSK kararına göre ayrıca, oy verme günü saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak
Akkuyu'da gerilim tırmanıyor: İşçiler ayaklandı Akkuyu'da gerilim tırmanıyor: İşçiler ayaklandı
Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor
Haber Sen, TRT'nin seçim sürecindeki yayın politikasını eleştirdi Haber Sen, TRT'nin seçim sürecindeki yayın politikasını eleştirdi
ÇOK OKUNANLAR
ABD'li dev bankadan seçim sonrası dolar tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? ABD'li dev bankadan seçim sonrası dolar tahmini
SGK imzaladı, bankalar artırdı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Bu işi yapacak aranıyor: Sivas'ta 42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev ve karavana rağmen bulunmuyor! 42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev ve karavana rağmen bulunmuyor!
Astrolog Dinçer Güner'den '30 Mart' uyarısı Astrolog Dinçer Güner'den '30 Mart' uyarısı
Sıra dışı özellikleri ile dikkat çekiyor: Türkiye'nin emekli şehri ve en mutlu ili Türkiye'nin emekli şehri ve en mutlu ili