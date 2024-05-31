Türk vatandaşına 'uyarı notlu' Schengen vizesi: Dönüşte denetlenecek

Schengen vizesi krizi büyüyor. Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan’a gitmek için 8 günlük Schengen vizesi alan bir Türk vatandaşının pasaportunun arasına “uyarı notu” koydu. Seyahat dönüşünde vizenin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının denetleneceği belirtildi.

Türk vatandaşına 'uyarı notlu' Schengen vizesi: Dönüşte denetlenecek

T24'ten Asya Tekyaşar'ın haberine göre Avrupa ülkeleriyle yaşanan Schengen vizesi krizi sürerken, krizi boyutlandıracak bir uygulama daha başlatıldı.

Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan’a gitmek için Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşının vize başvurusunu kabul etti ancak sadece 8 günlük vize verdi. Büyükelçilik, pasaportun arasına bir uyarı notu da koydu. Notta, Türkiye’ye döndüğünde bir hafta içinde Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü’ne gelinmesi talep edildi.

Uyarı notunda, “Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü verilen vizenin usulüne uygun kullanıldığının incelenmesi için, Schengen Bölgesi’nden Türkiye’ye döndükten sonra bir hafta içinde pasaportunuzu konsolosluğumuza getirmenizi talep eder” ifadeleri yer aldı.

MACARİSTAN BÜYÜKELÇİSİ: VİZE BAŞVURUNUZU GİTMEK İSTEDİĞİNİZ ÜLKEDEN YAPIN

Macaristan Büyükelçisi, "Türkiye'ye dönüşte pasaport kontrolü" hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Büyükelçi, "uyarı notu"nun amacının Macaristan'a vize alıp başka ülkelere giden yolcuları tespit etmek olduğunu belirterek "Sizden ricamız bu: gerçekten Macaristan'a gitmek isterseniz eğer, sadece o halde bizde vize için başvurunuz" ifadelerine yer verdi.

Notun Schengen vizesi alan her 45 yolcudan birine verildiğini belirten Büyükelçi, "Yani vizesini verdik, emin olamadığımızdan dolayı reddetmek istemedik. Bu kağıdı alanların bu arada sadece üçte birinin bize yalan söylemediğini teyit edebildik" ifadelerini kaydetti.

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