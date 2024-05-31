AKP'li başkanın çürük beton skandalını müteahhit ortaya çıkardı: 6 Şubat depremleri sonrası milyonluk bağış yapmış!

Tekirdağ Malkara'da, İdris Karataş'ın müteahhitliğini yaptığı ve elektrik tesisatı çalışmaları sırasında beton kalitesi şüpheleriyle dikkatleri çeken 27 dairelik sitenin inşaatında büyük bir tehlike atlatıldı. Karataş'ın, betonun kolay parçalandığını fark etmesi üzerine yapılan testler, betonun inşaat standartlarına uygun olmadığını ortaya koydu. Belediye ekiplerince mühürlenerek yıkılan inşaatla ilgili hukuki süreç devam ederken, çürük betonu sağlayan firmanın ortağı olduğu belirlenen AKP'li Belediye Başkanı Ergün Bakırhan'ın durumu tartışma konusu oldu.

Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre, Karataş'ın Keşan Yapı Beton'dan aldığı ve laboratuvar testlerinden geçtiği iddia edilen betonla ilgili mahkemeye sunulan raporlar, şirketin kusurlu olduğunu gösterdi. Soruşturma dosyalarına göre, şirket 2022'de Karataş'a beton satışı yapmıştı. Şirket ortağı Bakırhan ise bu süreçte Giresun Çamoluk'ta AKP'den belediye başkanı seçildi.

Skandal, Bakırhan'ın 6 Şubat depremleri sonrası başlatılan yardım kampanyasında 3 milyon TL bağış yapmasıyla daha da büyüdü. Karataş, yaptığı açıklamada, Keşan Beton'un bilinçli olarak kalitesiz beton sattığını ve bunun felaket potansiyelini umursamadan daha fazla kazanç elde etmek için yapıldığını iddia etti. Karataş, soruşturma sürecinin ilerlemediğini belirterek yetkililerden adil bir inceleme talep etti.