"TOGG Cumhurbaşkanlığı konvoyunda neden yok" sorusuna iç tüzük engeli: "Sorulmayacak sorular kapsamında"

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Biz, büyük bir gösteriyle tanıtılan ‘TOGG aracı neden Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yok?’ diye sorduk ve cevap alamadık. Madem büyük bir itibar göstergesi olarak sunuluyor bu araç Cumhurbaşkanlığı konvoyunda bulunması gerekir. Bize verilecek cevabı engellemeye çalışıyorlar" dedi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Gergerlioğlu, Bolat’a şu soruları yöneltti:

- Cumhurbaşkanı’nın araç konvoyunda TOGG marka aracın olmaması TOGG marka aracın yok sattığı anlamına mı gelmektedir?

- TOGG marka otomotiv üretildiği günden itibaren kaç adet satışı gerçekleşmiştir?

- TOGG marka otomotiv üretildiği günden itibaren sahiplerine kaç adet teslim edilmiştir?

- TOGG marka otomotiv üretildiği günden itibaren kaç adet şikayet tarafınıza iletilmiştir?

- TOGG marka otomotivin şikayetlerinin giderilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir?

- TOGG marka otomotivin yedek parça üretimi ve temini ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir?

- TOGG marka otomotivin son zamanlarda sosyal medyada da sıkça rastlanan elektrik ve ekran arızalarını verme gerekçesi nedir? Konunun düzeltilmesi ile ilgili yapılan güncellemeler ve çalışmalar var mıdır?

‘KİŞİSEL GÖRÜŞ’ VE ‘İSTİŞARİ AMAÇLI SORU’ GEREKÇELERİYLE İŞLEME ALINMADI

Gergerlioğlu’nun önergesi Meclis Başkanlığı tarafından işleme alınmadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı cevap yazısında TBMM İçtüzüğü’nün “Yazılı soru” başlıklı 96'ncı maddesine atıfta bulunularak soru önergelerinin kişisel görüş içermemesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca “sorulmayacak sorular” başlıklı 97’nci maddeye de atıfta bulunularak ‘istişari’ amaçlı soruların kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Kurtulmuş imzalı metinde Gergerlioğlu’nun "Cumhurbaşkanı’nın araç konvoyunda TOGG marka aracın olmaması TOGG marka aracın yok sattığı anlamına mı gelmektedir?” sorusunun kişisel görüş içerdiği ve istişari amaçlı olduğu ifade edildi. Metinde, “Önergeniz, söz konusu soru çıkarıldığı veya belirtilen İçtüzük hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlendiği takdirde işleme alınabilecektir" denildi.

"TOGG NEDEN CUMHURBAŞKANI KONVOYUNDA YOK’ DİYE SORDUK, CEVABI ENGELLİYORLAR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Numan Kurtulmuş istişare amaçlı soru sorduğumuzu iddia etmiş. Öyle bir şey yok. Biz, büyük bir gösteriyle tanıtılan ‘TOGG aracı neden Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yok?’ diye sorduk. TOGG’la ilgili diğer sorularımızı da sorduk ve cevap alamadık. Çünkü Meclis Başkanlığı, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'a sorduğumuz soruya geçit vermedi. ‘Cumhurbaşkanı araç konvoyunda TOGG marka aracın olmaması, TOGG marka aracın yok sattığı anlamına mı gelmektedir?’ Ne var bu soruda? Bir milletvekili olarak millet adına bu soruyu sorabilirim. Yani o kadar büyük bir gösterişle tanıtılan bu araç Cumhurbaşkanlığı konvoyunda niye yok? Bunu soruyoruz. Madem büyük bir itibar göstergesi olarak sunuluyor bu araç Cumhurbaşkanlığı konvoyunda bulunması gerekir. Bize verilecek cevabı engellemeye çalışıyorlar.”

"Tasarruf genelgelerinin yayınlandığı bir zaman diliminde Cumhurbaşkanlığı konvoyundaki araçların sorgulanması birilerini rahatsız mı ediyor?” diye soran Gergerlioğlu, "Bu engellemeyi de kabul etmiyoruz ve cevap bekliyoruz" dedi.