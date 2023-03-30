TİP'ten aday olan Mehmet Aslantuğ'a eşi Arzum Onan'dan destek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, dün ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un milletvekili adaylığı tekliflerini dün kabul ettiğini açıkladı.

Baş, sosyal medya hesabından "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Habertürk'ün haberine göre Aslantuğ'un aldığı kararı ilk destekleyen kişi, 27 yıllık eşi Arzum Onan oldu.

'HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Arzum Onan, eşine "Bugüne kadar yaptıkların, söylediklerin yapacaklarının söyleyeceklerinin teminatıdır. Her zaman yanındayız, yanında olacağız. Seninle her zaman gurur duyduk, duyacağız" dedi.