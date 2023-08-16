Son dakika hamlesi: Soylu'dan arasının açık olduğu emniyet genel müdür yardımcısına giderayak ceza

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın arasındaki 'gerilim' uzun yıllara dayanıyordu. Ekim 2017’de Süleyman Soylu’nun oğlunun içinde bulunduğu otomobil, İstanbul’da yunus ekipleri tarafından durdurularak aranmıştı. İddiaya göre, Soylu’nun aradığı Çalışkan telefonlara çıkmamıştı.

EKİBİNİN TAMAMINI DAĞITTI

Ayrıca intihar eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın ölümüyle ilgili İstanbul’da yürütülen soruşturmada da Süleyman Soylu’nun adı geçmişti. Soylu, bu nedenlerle Çalışkan’ı geçmişte görevden almak istemiş ve bunu büyük bir ‘çalışma’ sonucu başarmıştı. Çalışkan’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmasının ardından Çalışkan’ın tüm kadrosu tayin dönemi olmamasına rağmen yurdun dört bir yanına sürülmüştü.

PEKER'E KORUMA GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Ancak ikili arasındaki gerilim en net haliyle Mayıs 2021’de ortaya çıktı. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının gündemin ilk sıralarında olduğu süreçte, bir televizyonun canlı yayınına katılan Soylu, Sedat Peker’e özel polis koruması verilmesiyle ilgili Çalışkan’ı suçlamıştı.

"ALLAH'A SIĞINIYORUM" DEMİŞTİ

Eski Bakan Soylu’nun Çalışkan’ı suçlamasının ardından o dönem Halktv.com.tr'ye konuşan Mustafa Çalışkan, Soylu hakkındaki iddialarına ilişkin, “Allah’a sığınıyorum” demişti. “Soylu tarafından açığa alınmayı bekliyor musunuz?” şeklindeki sorumuza ise Çalışkan, “Türkiye’deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye’de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim” diye yanıt vermişti. “Soylu’nun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu?” soruma ise Çalışkan, “Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil” ifadelerini kullanmıştı.

ÇALIŞKAN DAVA AÇTI

Mustafa Çalışkan’ın bu açıklamaları o dönem gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili arasındaki gerilim net bir şekilde ilk kez ortaya çıkarken Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Çalışkan hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı. 2 Haziran tarihinde ise Çalışkan’a kınama cezası verildi. 2 Haziran tarihinde Soylu milletvekili seçilmişti. Ancak henüz Meclis’te yemin etmemişti. Çalışkan’a verilen bu cezanın ertesi günü İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak görevlendirilirken Soylu’nun bu hamlesi bürokraside “Çalışkan’a giderayak son darbe” olarak değerlendirildi. Çalışkan’ın ise bu cezanın iptali için idare mahkemesinde dava açtığı öğrenildi.