Şırnak'ta taciz iddiasıyla dövülmüştü: Darp edilen uzman çavuş tutuklandı

Şırnak'ta bir kadına tacizde bulunduğu iddiası ile kadının yakınları tarafından darp edilen uzman çavuş, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta 12 Nisan’da bir kadını taciz ettiği iddiası ile kadının yakınları tarafından darp edilen Uzman Çavuş Z.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. Açığa da alınan Z.Ç., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA