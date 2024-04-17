Şırnak'ta taciz iddiasıyla dövülmüştü: Darp edilen uzman çavuş tutuklandı

Şırnak'ta yolda yürüyen bir kadına arkasından saldırarak tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darp edilen ve olay sırasında alkollü olan uzman çavuş Z.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alınıp, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

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Şırnak'ta taciz iddiasıyla dövülmüştü: Darp edilen uzman çavuş tutuklandı

Şırnak'ta bir kadına tacizde bulunduğu iddiası ile kadının yakınları tarafından darp edilen uzman çavuş, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta 12 Nisan’da bir kadını taciz ettiği iddiası ile kadının yakınları tarafından darp edilen Uzman Çavuş Z.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. Açığa da alınan Z.Ç., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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Şırnak Cinsel Saldırı
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