Sanatçı Aziz Taştan ve ailesi, depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu. Üzerinden üç gün geçen depremlerle ilgili son resmi paylaşımlara göre 6 bin 957 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 224 kişi ise yaralandı.

Türk Halk Müziği sanatçısı ve öğretmen Aziz Taştan ile eşi Özgür, kızları Nujin (15) ve Şirin (5) Taştan depremin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da hayatını kaybetti.

Taştan’ın deprem sırasında Adıyaman merkeze bağlı Mimar Sinan Yeni Mahalle’sindeki evinde bulunduğu öğrenildi.