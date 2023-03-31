Şahan Gökbakar'dan YSK'ya 'karpuzlu' gönderme

Komedyen Şahan Gökbakar, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazları reddetmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gökbakar, karpuz fotoğrafı paylaşarak, "Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonucunda, resimde görülen meyvenin açık ve net olarak Mango olduğuna oy birliğiyle karar verdik..." notunu düştü.

Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonucunda, resimde görülen meyvenin açık ve net olarak Mango olduğuna oy birliğiyle karar verdik... pic.twitter.com/vJWNOVlL8A — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 30, 2023

YSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez aday olamayacağına yönelik olarak İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Memleket Partisi, HKP ve Sol Parti’nin itirazlarını görüşüp karara bağladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini duyurdu.