Şahan Gökbakar'dan YSK'ya 'karpuzlu' gönderme

Şahan Gökbakar, YSK'nın Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları reddetmesinin ardından karpuz fotoğrafı paylaşarak, "Resimdeki meyvenin Mango olduğuna oy birliğiyle karar verdik" dedi.

Şahan Gökbakar'dan YSK'ya 'karpuzlu' gönderme

Komedyen Şahan Gökbakar, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazları reddetmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Gökbakar, karpuz fotoğrafı paylaşarak, "Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonucunda, resimde görülen meyvenin açık ve net olarak Mango olduğuna oy birliğiyle karar verdik..." notunu düştü.

YSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez aday olamayacağına yönelik olarak İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Memleket Partisi, HKP ve Sol Parti’nin itirazlarını görüşüp karara bağladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini duyurdu.

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