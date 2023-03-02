Şahan Gökbakar: İstifa etmek ne ya?

Oyuncu Şahan Gökbakar, Yunanistan’da 38 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis’in istifası hakkında bir paylaşım yaptı. Gökbakar, "Yunanistan’da nasıl bir yönetim şekli var aklım almıyor? İstifa etmek ne ya? Avrupalı helallik şekli mi bu yani?" dedi.

Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"40 kişinin öldüğü tren kazasından sonra, ölenlere saygıdan Yunan Ulaştırma Bakanı istifa etmiş. Yunanistan’da nasıl bir yönetim şekli var aklım almıyor? İstifa etmek ne ya? Avrupalı helallik şekli mi bu yani? Ya Kostas aramızda bir deniz var, biraz bakın karşı kıyıya da feyz alın."