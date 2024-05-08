Rüşvet suçlamasıyla yargılanan eski belediye başkan yardımcısı: Beni bakan aradı, yardımcı ol dedi

Bağlar İlçesinde müteahhit Nusret Bekiranlı’dan imar izni ve ruhsat işlemleri için 5,5 milyon lira rüşvet istedikleri için seri numaraları alınmış 1 milyon lira ile suçüstü yapılarak haklarında dava açılan eski AKP’li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl ile İmar Müdürü Fırat Kılıç’ın yargılanmalarına 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmada tutuklu Aycıl ile Kılıç ve hakkında adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu hazır bulundu.

TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ VERMEK İSTEMEDİ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; paralarla seyir halindeyken aracında suçüstü yakalanan Fırat Kılıç, İmar Müdürü olmadığını belirterek, müteahhitin bakan ve milletvekillerini araya soktuğunu, kendisiyle görüştüklerini belirterek müetahhittin kendisine birlikte yemek yeme teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

Kılıç, yemek yemeğe giderken aracın yolun kenarında durduğunu ve müteahhitin kendisine içinde organik köy ürünleri olduğunu belirttiği çantayı verdiğini, kendisinin de içine bakmadan bagaja bıraktığını belirterek, ardından polislerin kendisini durdurup çantayı aldıklarını söyledi. Kılıç’ın kendi kullandığı akıllı telefonun şifresini de vermek istemediğini belirtmesi ise dikkat çekti.

"BENİ BAKAN ARADI YARDIMCI OL DEDİ"

AKP’li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da, müteahhite yardımcı olunması için eski devlet bakanı Abdulkadir Aksu’nun kendisini telefonla aradığını ve yardımcı olunmasını istediğini belirterek, encümen toplantısı olduğu gün kendisine ulaştıklarını ifade etti.

Beyoğlu, isteyen herkesin belediyeye bağışta bulunabileceğini, ancak kendilerinin kimseden zorla para almadıklarını ve bu yönde talimat vermediğini iddia etti.

"ZORLUK ÇIKARINCA BAKANI ARADIM"

Müteahhit Nusret Bekiranlı da, kendisinden ilk etapta 2 milyon lira talep edildiğini, bunun belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı olduğunu kendisine ilettiklerini belirterek, şunları söyledi;

Daire başına 50 bin lira isteyince bende eski Devlet bakanı Abdulkadir Aksu’ya ulaştım ve durumu izah ettim.

Bakan ben de belediye başkanını aradığı için 500 bin lira daha indirim yaptıklarını söylediler ve en son 5,5 milyon liraya bağlayacaklarını söylediler. Bu sanıkların üçü de şebekedir. Benden ısrarla rüşvet istedikleri için bari 4 milyon lira yapın dedim ve Fırat Kılıç’a da bu parayı size helal etmiyorum dedim.

Birlikte Beyoğlu’nun makam odasına çıktık. Burada Nusret beyin işi tamamdır, hızlandırın dediler. Olay günü de imar müdürü Fırat Kılıç beni Whatsapp uygulaması üzerinden aradı. Birlikte seyir halindeyken yolun kenarında durduk.

Kendisine paranın aracımda olduğunu söyledim. O da bana bagaja at dedi. Çanta çocuğumun okul çantasıydı, geri getirmesini söyledim.

Benim ne bağım, ne bahçem vardır. O çantada kendisine para götürdüğümü biliyordu, köy ürünleri olduğu iddiası tamamen yalandır.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık belediye başkanı Sıddık Aycıl’ın tahliyesine, İmar Müdürü Fırat Kılıç’ın mevcut delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına, eski belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu hakkındaki adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağının ise aynen devamına karar verip duruşmayı erteledi.