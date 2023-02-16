Rapçi Maestro hayatını kaybetti

Rap camiasında Maestro olarak bilinen rap sanatçısı Berk Karadaş, kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Rapçi Maestro hayatını kaybetti

Rap camiasında Maestro olarak bilinen rap sanatçısı Berk Karadaş, kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Daha önce Nicodem ile yaptıkları düet çalışması ‘Öldüğüm Gün’ü Müzikonair etiketi ile çıkaran Maestro’nun ölüm haberi rap camiasını yasa boğdu. Sayedar, Allame ve Joker gibi isimler sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. Berk Karadaş’ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

BERK KARADAŞ (MAESTRO) KİMDİR?

Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan ünlü isim, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı.

Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti.

Rapçi Maestro Berk Karadaş, 15 Şubat 2023 çarşamba günü kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti ve hayranlarını üzdü.

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