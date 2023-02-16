Tabak bile kırılmayan binanın müteahhidi konuştu: Biz yapılması gerekeni yaptık, deprem değil bina öldürüyor

Kahramanmaraş'ta altındaki züccaciye dükkanındaki tabakların bile kırılmadığı binanın müteahhidi Akın Öncül, "Biz yapılması gerekeni yaptık" diye konuştu.

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Tabak bile kırılmayan binanın müteahhidi konuştu: Biz yapılması gerekeni yaptık, deprem değil bina öldürüyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 35 binden fazla insan yaşamını yitirirken, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartman ve altında bulunan işyerleri hasar görmedi. Hasar görmeyen apartmanın altında mutfak eşyalarının satıldığı mağazada ürünlerin devrilmemesi ise şaşırttı.

Binan müteahhidi Akın Öncül, CNNTürk'e yaptığı açıklamada, projeye uyduklarını belirterek, şunları söyledi: 

"Tüm milletimizin devletimizin başı sağ olsun. Elimizden geldiğince tüm ekibimizle kontak kurarak işin başında durarak, imalatımızı yapımımızı sürdürdük. Maalesef o binanın karşısında bir bina yıkıldı.

Orası Kahramanmaraş'ın üst bölgeleri değil. Çok şükür ağır hasarlı bir binamız olmadı. Sağlam bina derken biz yapılması gerekeni yaptık. Bu iş bir ekip işi. Bu işte inşaat mühendisi, mimarla birlikte çalıştığımız ortak bir şekilde hareket ediyoruz. 2014 yılında yapı denetim sistemi başladı. Bundan önce de biz kendimiz yaptırıyorduk. Demir ya da beton aldığımız firmada sıkıntı çıkarsa ona göre önlemimizi alıyorduk. Bu komple bir ekip işi. İnşaatta çok kalem var ama ana olarak 50 kalem var hepsini tek tek kontrol ediyorduk. Bir inşaatın en önemlisi kaba inşaatıdır. Mobilyayı duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Kirişi, kolonu perdeyi değiştiremezsiniz. En önemlisi kaba iskele. Acımız büyük. Tüm milletimizin, devletimizin başı sağ olsun. İnşallah herkes kuralına göre yapar. Deprem değil bina öldürüyor." ifadelerini kullandı.

İki büyük deprem sonrası binlerce binanın yıkıldığı felakette, mağazada porselen tabak, bardak ve mutfak eşyalarının sergilendikleri raf ve tezgahlardan düşmemesi dikkat çekmişti.

Tabak bile kırılmayan binanın müteahhidi konuştu: Biz yapılması gerekeni yaptık, deprem değil bina öldürüyor - Resim : 1

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