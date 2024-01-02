Prof. Naci Görür: Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır

Merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür’e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır." ifadelerini kullandı.