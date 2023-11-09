Özgür Özel'den baroların Yargıtay'a yürüyüşüne destek: CHP'li vekiller de sokakta olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM üyeleri hakkında soruşturma başlatan Yargıtay 3. Dairesi'ne karşı baroların Yargıtay Başkanlığına yapacağı yürüyüş eylemine destek olacağını açıkladı.

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Özgür Özel'den baroların Yargıtay'a yürüyüşüne destek: CHP'li vekiller de sokakta olacak

Yargıtay 3. Dairesi'nin Can Atalay hakkında verdiği karar, tüm muhalif ve demokrat kesimlerde tepkiye neden oldu.

Muhalefetin "Yargı darbesi" olarak nitelendirdiği olayda Yargıtay 3. Dairesi, Gezi tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın 18 yıllık cezasını hak ihali olarak değerlendiren AYM'nin kararına uymadı ve bu kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anayasa Mahkemesini aşan bir karara imza atan Yargıtay üyelerine tepkiler yağarken, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği'nden Yargıtay'a yürüyüş çağrısı geldi.

Barolar Yargıtay'ın AYM kararına karşı eyleme geçiyor: Anayasanın tasfiyesine karşı Yargıtay'a yürüyoruzBarolar Yargıtay'ın AYM kararına karşı eyleme geçiyor: Anayasanın tasfiyesine karşı Yargıtay'a yürüyoruzSiyaset

Yarın Yargıtay Başkanlığı'na yürüyüşe geçecek barolar, 15:00'da basın açıklaması yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, baroların çağrısına vekillerle birlikte katılacağını açıkladı.

Özel, şunları söyledi:

"Yarın Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği "Hukukun Üstünlüğü" Yürüyüşüne, milletvekillerimizle birlikte katılıp destek vereceğiz. Bu, anasayal düzene karşı kalkışma girişimine tepkisini göstermek isteyen tüm Ankaralıları yürüyüşe destek vermeye davet ediyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Özgür Özel CHP Yargıtay Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu
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