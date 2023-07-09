Özdağ: Can Atalay'ın serbest kalması gerektiğini düşünüyorum

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, KRT'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Can Atalay dosyasını incelemedim. Gezi davasından ise serbest kalması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Özdağ, "TİP Can Atalay dosyasını incelemedim. Gezi davasından ise serbest kalması lazım. Genel çerçeve olarak ben de serbest kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu engelleyici hukuki bir madde var mı teknik olarak bunu bilmiyorum. O konuyla ilgilenmiyorum." yorumunu yaptı.

VEKİL SEÇİLDİ ANCAK SERBEST BIRAKILMADI

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulundu. Ancak Atalay, henüz serbest bırakılmadı.

Atalay’ın tutukluluğu TİP tarafından Türkiye’nin birçok ilinde protesto edilmişti. TİP vekilleri Meclis’te de protestolarını sürdürüyor.