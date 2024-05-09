Osman Kavala'dan 'yeniden yargılama' açıklaması

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Osman Kavala, yaptığı basın açıklamasıyla yeniden yargılanmayı talep etti.

Kavala açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

- Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkûmiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir.

- Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta görüşmüştü. Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki kritik görüşmeden önce Gezi hükümlüsü Osman Kavala'nın tahliye olabileceğini, hukukçuların bir dilekçe hazırladığını yazmıştı. MHP'liler ve bazı AKP'li siyasetçiler Selvi'ye tepki göstermişti.

BAHÇELİ 'SİPARİŞ SÜREÇ' DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli ise bu haftaki grup toplantısında, "Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, konuyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Bahse konu şahıs Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Diğer sanıklar da 18'er yıl ceza almıştır. Bu kararı veren bağımsız ve tarafsız Türk yargısıdır. Neymiş, CHP Genel Başkanı Avrupa Parlamentosu'nu ziyarete gittiğinde saati sorunca 'Sen önce Kavala'yı çıkar' cevabını almış. Anlamadığım şudur, Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Kanun kaçağı FETÖ ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz diye soramaz mıydı. Bana saati sorar ise köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım. Özel, kara propagandaya kulak asmasın. Avrupa istedi diye şerefimizi iki paralık mı edelim?"