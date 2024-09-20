Musa Anter'in Oğlu Anter Anter, Babasının Ölüm Yıl Dönümünde Öldü

Anter Anter, babası Musa Anter'in katledilişinin 32. yıldönümünde hayatını kaybetti. Anter'in, memleketi Eskimağara köyünde defnedilmesi bekleniyor.

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Musa Anter'in Oğlu Anter Anter, Babasının Ölüm Yıl Dönümünde Öldü

Musa Anter'in oğlu Anter Anter hayatını kaybetti. Anter ailesi, Anter Anter'in ölüm haberini Musa Anter'i katledilişinin 32'inci yıldönümünde anarken öğrendi. Anter'in Eskimağara köyünde defnedilmesi bekleniyor.

Musa Anter’in oğlu Anter Anter Gazete Duvar'a verdiği bir röportajda kendisi sürgünde babası hapiste olduğu için gençlik yıllarında düzenli olarak görüşme fırsatı bulamadıklarını anlatmıştı. Babasını İsveç’e çağırdığını ama onun memleketini terk etmek istemediği için gelmediğini söyleyen Anter, kendisine söylediği ‘Zilm ne qedere’ (Zulüm kader değildir) yazısını ise mezarına yazdırdığını aktarmıştı.

Musa Anter'in Oğlu Anter Anter, Babasının Ölüm Yıl Dönümünde Öldü - Resim : 1

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