Münevver Karabulut'un babası, Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğraflarına inanmadı: Dublörünü yapar yollarlar!

Cem Garipoğlu'na ait otopsi fotoğrafları konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren baba Süreyya Karabulut, "Bu iş fotoğraflarla olur mu? Yani bu işin fotoğrafla olması mümkün değil. Kumpasın içerisindeyim. İnanmıyorum" dedi.

"BU İŞ FOTOĞRAFLA OLUR MU!"

'Otopsideki fotoğraflardakinin Cem Garipoğlu olduğuna inanıyor musun?' sorusuna yanıt veren baba Karabulut, 'Bu iş fotoğraflarla olur mu? Yani bu işin fotoğrafla olması mümkün değil. Kumpasın içerisindeyim. İnanmıyorum. Fotoğraflarla bu iş olmaz. Nasıl olacak ki? Ben size bir örnek vereyim; Geçmişte Adli Tıp Kurumu'nda uğradığım haksızlığın karşısında ben nasıl 'O'dur' diyeyim yani. Soruyorum size... İşi örtbas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Mezarın bir an önce açılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karabulut sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef böyle bir dönemde yaşıyoruz. İlahi adalet denen bir şey var. Er geç adalet yerini bulacak. Açılsın... Uğraşıyorum. Avukatım 'Açılacak' diye söyledi. Rezan (Karabulut ailesinin avukatı) bey büyük mücadele veriyor. Ondan Allah razı olsun. O da bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettiriyor."