Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt: Kimse Atatürkçülük ve laiklik konusunda dayatma içinde olmamalı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan yeni müfredat tartışmalara yol açtı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Herkesi müfredat hazırlarken davet ettik. ‘Biz niye yokuz?’ eleştirisini yapanlara, ‘Gelmek istediniz de biz sizi almadık mı, katkılarınızı mı değerlendirmedik?’ diye sormak lazım" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; "Genel anlamda eleştirileri üçe ayırıyorum" diyen Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Birincisi içerikle ilgili yapıcı, karşı olsalar da bilimsel gerekçelerle neden karşı olduklarını anlatan eleştiriler. Bunlara itirazım yok. İkincisi tamamen ideolojik. Bilimselliğe yönelik kriterleri hiç kimse tek başına belirleme yetkisini kendisinde bulamaz. Kimse Atatürkçülük ve laiklik sadece bana aittir dememeli veyahut bu konulara şu kadar yer vereceksiniz konusunda dayatma içinde olmamalı. Üçüncüsü daha tirajik. Hiçbir şey söylemeden ‘Biz size bunu yaptırmayız’ diyorlar. Bunu da ciddiye alacak halimiz yok.”

Bakan Tekin, müfredat hazırlanırken bazı kesimlerin görüşünün alınmadığı iddialarına da şu yanıtı verdi:

“Herkesi müfredat hazırlarken davet ettik. Her programda, basınla her buluşmada bu daveti yineledik. ‘Biz niye yokuz?’ eleştirisini yapanlara, ‘Gelmek istediniz de biz sizi almadık mı, katkılarınızı mı değerlendirmedik?’ diye sormak lazım.