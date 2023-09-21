Mansur Yavaş'tan 65 yaş üstü resti: Trafikten men ederiz

Ankara'da ücretsiz ulaşım tartışması devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurdu.

Mansur Yavaş'tan 65 yaş üstü resti: Trafikten men ederiz

Özel halk otobüsü sahipleri, artan maliyetler sebebiyle bugün itibarıyla ücretsiz yolcu taşımayacaklarını açıklamıştı.

Bu karara Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tepki geldi. Yavaş, ücretsiz yolcu gruplarını taşımayan otobüslere yönelik yasal işlem yapılacağını ve gelir desteği verilmeyeceğini belirtti.

Yavaş, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego’nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL’ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır.

Meclis'teki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu’nun 62.maddesine aykırı olarak Ego’nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir.

Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir.

Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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