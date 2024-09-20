Kırgızistan, PTTeM ile Posta Sistemini Modernleştirmek İstiyor

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı ve Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PTT iştiraki PTTeM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu'nu ağırladı.

Caparov, Çevikoğlu ile görüşmede, ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi için e-ticaret alanında uygun koşullar yaratmanın ve posta hizmetlerinin kalitesini iyileştirmenin hükümetin işlerinden biri olduğunu belirtti.

"Sizinle işbirliği anlaşmamız, bu yolun başıdır." diyen Caparov, "Bu anlaşmanın uygulanmasının, Kırgızistan'ın posta sistemini önemli ölçüde modernleştirmemize olanak sağlayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevikoğlu da e-ticaretin geliştirilmesi ve posta sisteminin modernleştirilmesine yönelik ortak girişimlerin hayata geçirilmesi için Kırgız tarafıyla işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirterek, önerilerde bulundu.

PTT'DEN KIRGIZİSTAN'LA E-TİCARET İŞBİRLİĞİ

PTT iştiraki PTTeM ile Kırgız Posta İdaresi ve Kırgızistan'da yüzde 100 sermayesi devlete ait olan Eldik Bank arasındaki söz konusu anlaşma 13 Haziran'da imzalanmıştı.

Anlaşmayla, Türkiye ve Kırgızistan arasında e-ticaret, e-ihracat lojistiği ve e-ticaret teknolojileri alanında işbirliği yapılması ve milli ürünlerin yerel, bölgesel ve küresel tüketicilere ulaştırılması amaçlanmıştı.

Aynı zamanda Türkiye ve Kırgızistan ile bölge ülkelerde tedarik toplama, sipariş karşılama, gümrükleme, dağıtım, iade lojistik dahil uçtan uca e-ticaret ve e-ihracat lojistik hizmetleri sunulması planlanmıştı.

Bu anlaşmaya da Ankara'da 9 Şubat'ta düzenlenen Türkiye-Kırgızistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda imzalanan Protokolü'nün vesile olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA