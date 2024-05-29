Kılıçdaroğlu'nun söylemleri CHP’de şaşkınlık yarattı: "Sert ve zamansızdı, kendisine zarar verdi!"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KRT TV’de yaptığı açıklamalar, parti içinde şaşkınlıkla karşılandı. Parti içindeki bir yönetici, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na öfke duyduğunu belirtirken, Özel’in açıklamalara yanıt vermeyi düşünmediği ifade edildi. Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimler "İçini döktü ancak bu kadarını beklemiyorduk" dedi.

"50 YIL SONRA BİRİNCİ OLAN PARTİSİYLE ÖVÜNMESİNİ BEKLERDİK"

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programı izledikten sonra çok üzüldüğünü ve sabaha kadar uyuyamadığını ifade eden bir CHP yöneticisi, "Genel başkanımızdan böylesi suçlamalar duymayı beklemezdik. 50 yıl sonra birinci parti olmuşuz, partisinin bu başarısıyla övünmesini beklerdik ama olmadı" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının parti içi tartışmaları gündeme getireceğini ve bunun doğru olmadığını belirten parti yöneticisi, "Bu meseleleri tartışmamak, tartıştırmamak lazım. Çünkü halkın çok daha önemli sorunları var, bu sorunları konuşmamız, çözmek için çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL CEVAP VERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ya da parti yöneticilerinden birinin Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt verip vermeyeceğinin sorulduğu parti yöneticisi, "Genel Başkan da cevap vermeyi düşünmüyor, biz de düşünmüyoruz. Bu tartışmaya girmeyeceğiz" yanıtını verdi.

"İMAMOĞLU’NA ÖFKELİ"

Bir başka parti yöneticisi, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında, seçimden sonra değişim çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu’na öfke gördüğünü ifade etti. CHP’yi değişimin başarıya taşıdığını belirten yönetici, “Partiyi, yeni yönetimi takdir etmesini beklerdim. Ama ne bir önceki seçimin özeleştirisini yaptı ne de yerel seçim başarısını takdir etti. Açıklamalarıyla kendisine zarar verdi" dedi.

"PARTİNİN 'NEFERİYİM’ DEMELİYDİ"

Kurultay döneminde Kılıçdaroğlu’nu destekleyen CHP’liler de Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun daha kucaklayıcı olmasını beklediğini ifade eden bir milletvekili, "Yerel seçim başarısını takdir etmeli ve ‘Ben partinin bir neferiyim’ demeliydi. Programda söyledikleri benim için hayal kırıklığı oldu" diye konuştu.

"İÇİNİ DÖKTÜ, BU KADARINI BEN DE BEKLEMİYORDUM"

Kurultayda Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir başka isim de "Genel başkan içini döktü. Kurultay sürecinde çok fazla şey yaşandı. Bir patlama oldu diyebiliriz. Açıklamalarının sert olmasını bekliyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum. Gene de Kemal Bey dürüst, çalışkan, partiye katkı sunmaktan başka hiçbir amacı olmayan bir isim. Kemal Bey düşmanlığı doğru değil. Söylediklerini doğru okumak lazım. Her sözü doğru. Ama keşke ‘delegeler isterse aday olurum’ demeseydi" diye konuştu.

"ADETA YENİ GENEL BAŞKANI ÇALIŞTIRMAMA TAVRI VARDI"

Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerden bir diğeri de Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında Ekrem İmamoğlu’na tepkisinin çok açık olduğunu kaydetti. "Adeta yeni Genel Başkan ve yönetimini çalıştırmamak ve zor durumda bırakmak gibi bir tavır içindeydi” diyen CHP milletvekili, "Benim Kemal Bey’e olan sevgim, saygım, vefam sonsuzdur ve herkes bilir bunu. Ama açıklamalarına anlam vermekte zorlanıyorum" dedi.

"GENEL BAŞKANLAR GEÇİCİ, PARTİ KALICI"

Bir başka CHP’li ise "Ben partiliyim. Genel başkanlar geçici parti kalıcıdır. Şu an genel başkanımız Özgür Özel" değerlendirmesini yaptı.

"31 MART BAŞARISINDAN SONRA KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMASI ÇOK ZOR"

"Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan mı olmak istiyor?” diye sorulan partililerin büyük çoğunluğu, bu ihtimalin çok düşük olduğunu ifade etti. Bir önceki kurultayda tüm belediyeler Kılıçdaroğlu’nu desteklerken kaybettiğini hatırlatan partililer, 31 Mart seçim başarısının ardından Kılıçdaroğlu’nun kurultay için yeterli imzayı toplamasının da kazanmasının da çok zor olduğunu söyledi.