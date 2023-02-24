JIN TV muhabirine ödül vermişlerdi: Mimarlara 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla ceza

Mimarlar Odasının verdikleri ödül nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan yargılandıkları davada karar açıklandı. Mimarlara 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

JIN TV muhabirine ödül vermişlerdi: Mimarlara 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla ceza

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2021 yılı 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri' kapsamında 'uluslararası televizyon haberciliği' dalında JIN TV muhabirine ödül vermişti. 

Mimarların iktidara yakın yayın organları tarafından hedef gösterilmesinin ardından Ankara Şubesi yöneticileri hakkında JIN TV muhabirine ödül verildiği gerekçesiyle, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açıldı.

Mimarlar beşinci kez Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile birlikte Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 5 yöneticisine ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 

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