Şile'de Bazı Alanlar Orman Sınırları Dışına Çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, Şile'de bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Şile'de Bazı Alanlar Orman Sınırları Dışına Çıkartıldı

İstanbul'un Şile ilçesindeki Esenceli ve Darlık mahallelerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un, Şile İlçesinde Ömerli ve Darlık barajlarının yapımından etkilenen Esenceli ve Darlık mahallelerinde halen yaşayan ailelerin iskanı amacıyla bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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