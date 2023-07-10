İmamoğlu için hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı: CHP tabanı 'değişim' çağrıları için ne diyor?

Gazeteci İsmail Saymaz, Aksoy Araştırma tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı. Buna göre CHP tabanının yüzde 78.5'i 'değişim' diyor.

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İmamoğlu için hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı: CHP tabanı 'değişim' çağrıları için ne diyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 47,82'yle kaybettiği seçimin ardından başlattığı 'değişim' çağrısıyla ilgili CHP tabanında yapılan araştırmanın sonuçları ortaya çıktı. 

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre raporu, Kılıçdaroğlu'na raporlar sunduğu bilinen ve kendisi de CHP Gençlik Kolları'nda yetişen Ertan Aksoy'a ait Aksoy Araştırma, 1069 CHP seçmeniyle bilgisayar destekli telefonla anket yoluyla görüşerek hazırladı.

İmamoğlu için hazırlanan 'CHP'de Değişim Araştırması Seçmen Raporu'nda şu tespitler yer aldı:

İKİ CHP'LİDEN BİRİ İMAMOĞLU'NU İSTİYOR

Rapordaki bulgular şöyle:

- Yüzde 78.5'i değişim gerektiği fikrine katılırken, yüzde 21.5'i karşı çıktı.

- 'Değişim denildiğinde aklınıza ne geliyor?' şeklinde açık uçlu soru soruldu. Yüzde 27'si 'Kılıçdaroğlu'nun istifası' dedi. Yüzde 8.2'si 'İmamoğlu' yanıtını verdi ve yüzde 7.6'sı 'Daha genç bir genel başkan' diye konuştu.

- 'İmamoğlu'nun değişim talebinden ne anlıyorsunuz?' sorusu üzerine yüzde 27.5'i 'Lider değişikliği', yüzde 25'i 'Genel başkan olma isteği' dedi.

- 'CHP değişim yetkisini size verse neyi değiştirirdiniz?' diye soruldu. Yüzde 21.9'u 'Kılıçdaroğlu' dedi.

- 'Kimi CHP genel başkanı görmek isterdiniz?' diye açık uçlu soruldu. Yüzde 38.5'i İmamoğlu'nu, yüzde 22.7'si Kılıçdaroğlu'nu, yüzde 8.4'ü Mansur Yavaş'ı, yüzde 8.2'si Özgür Özel'i söyledi.

- 'CHP Genel başkanının kim olacağını belirleyecek olsaydınız görevi kime verirdiniz?' diye soruldu. Yüzde 55.3'ü İmamoğlu'nu, yüzde 22.9'u Özel'i, yüzde 21.8'i Kılıçdaroğlu'nu söyledi.

- Kılıçdaroğlu'nu yeğlenmesinde ilk üç neden; dürüst, tecrübeli ve başarılı bulunuyor olması. İmamoğlu genç, başarılı ve atılgan; Özel ise Hatip, genç ve diğerlerinden daha iyi olduğu gerekçesiyle tercih edildi.

- Kılıçdaroğlu'na onay vermeyeceğini söyleyenler ilk üç neden olarak 'Seçim kazanamıyor', 'Yaşlandı' ve 'Yeter artık' şeklinde görüş belirtti. İmamoğlu'na onay vermeyenler ise 'İBB'yi kaybetmemek lazım', 'Beğenmiyorum' ve 'Sağa destek oluyor' diye konuştu.

‘KILIÇDAROĞLU BIRAKSIN'

-'Kılıçdaroğlu size, 'CHP başkanlığı görevine devam edeyim mi, yoksa bırakayım mı diye sorsa ne yanıt verirsiniz?' şeklinde soruldu. Yüzde 72.5'i 'Bırakmasını söylerim' dedi.

-Aynı soru İmamoğlu için de yöneltildi. Yüzde 53'ü İmamoğlu'na 'İBB başkanlığına devam etmesini söylerim' dedi.

-'Kılıçdaroğlu'nu bir kelime ile tarif etseniz ne söylersiniz?' diye soruldu. Yüzde 44.7'si dürüst, yüzde 12'si iyi biri ve yüzde 4.6'sı başarısız diye tarif etti. İmamoğlu'nu ise yüzde 13.1'i dürüst, yüzde 8.9'u çalışkan, yüzde 7.7'si genç diye niteledi.

– 'Şirketiniz olsa kimi genel müdür olarak görevlendirirsiniz?' diye soruldu. Yüzde 42.9'u İmamoğlu, yüzde 36.7'si Kılıçdaroğlu, yüzde 20.3'ü Özel'i söyledi.

-'Koalisyon müzakeresi yürütmek, hükümet programı yazmak için kimi görevlendirirsiniz?' diye soruldu. Yüzde 43.3'ü İmamoğlu, yüzde 32.6'sı Özel ve yüzde 24.1'i Kılıçdaroğlu'nu söyledi.

-'Türkiye adına Putin ile müzakere için kimi görevlendirirsiniz?' diye soruldu. Yüzde 46'sı İmamoğlu, yüzde 32.8'i Kılıçdaroğlu, yüzde 21.2'si Özel dedi.

'İTTİFAK KURULMASIN'

- Yüzde 79'si İmamoğlu'nun aday olursa İBB'yi kazanacağını düşünüyor.

- Yüzde 64.5'i İmamoğlu genel başkan seçilirse CHP'ye olumlu yansıyacağını söyledi.

- 'Kılıçdaroğlu'na tavsiye verecek olsanız ne dersiniz?' sorusu üzerine yüzde 22.1'i 'Koltuğu bırakmalısınız', yüzde 17.2'si 'Artık çekilmelisiniz' ve yüzde 9.4'ü de 'Emekliye ayrılmalısınız' dedi.

- İmamoğlu için ilk üç tavsiye şöyle: Yüzde 21.8'i 'Bu şekilde devam etmelisiniz', yüzde 11.5'i 'İBB'de kalmalısınız' ve yüzde 10.9'u 'Genel başkanlığa aday olmalısınız' dedi.

- Kılıçdaroğlu'nun devam etme amacı soruldu. Yüzde 49.8'i CHP'yi başkan tartışması olmaksızın yerel seçime götürmek, yüzde 33.4'ü koltuğu korumak, yüzde 16.8'i ise bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini söyledi.

- Yüzde 56.9'u CHP'nin seçimde ittifak kurmamasını, yüzde 43.1'i kurmasını istedi.

- Yüzde 67.7'si CHP'nin yerel seçimde başarılı olacağını ifade etti.

- Yüzde 57.5'i CHP'nin sonraki genel seçimde birinci olabileceğini söyledi.

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